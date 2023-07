OL – Mercato : un prêt en très bonne voie

En attendant le sort de Castello Lukeba, suivi de très près par le RB Leipzig, l'OL va se séparer d'un autre défenseur central. Prêté avec succès la saison passée au SC Bastia (28 matchs, 1 but), Abdoulaye Ndiaye devrait rejoindre l'ESTAC Troyes selon Foot Mercato.

Et le média annonce qu'un autre départ est imminent : celui de Sekou Lega. Le jeune attaquant va rejoindre le Sporting Bastia dans le cadre d’un prêt d’un an. L'officialisation serait imminente...

