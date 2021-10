OL - Mercato : un taulier du vestiaire prêt à faire faux bond à Bosz ?

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

À quoi ressemblera l’avenir de Jason Denayer ? Titulaire lors des deux matchs de la Belgique en Ligue des Nations, le défenseur central de 26 ans a marqué quelques bons points auprès de Peter Bosz.

Mais si le Diable Rouge semble parti pour être titulaire aux côtés de Jérôme Boateng cette saison, son futur en L1 est incertain au regard de sa situation contractuelle. En effet, son bail à l’OL se termine en juin 2022 et pour l’instant, ni Juninho, ni Jean-Michel Aulas n’a réussi à le convaincre de prolonger.

Ce petit détail n’a pas échappé à l’AC Milan. « L’AC Milan mènerait des négociations avec Jason Denayer. Le défenseur de l’OL dont le contrat se termine l’été prochain pourrait remplacer Alessio Romagnoli », a récemment affirmé le journaliste Rudy Galetti sur Twitter.

📰 @RudyGaletti: Contact with the agent of Jason #Denayer player of #Lyon who is at the end of his contract next June to replace #Romagnoli in case of a possible departure. pic.twitter.com/Gwv8OT3Ny5