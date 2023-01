OL - Mercato : un top joueur s’annonce à Lyon, une autre recrue signe lundi !

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

À peine arrivé à la tête de l’OL, John Textor mouille déjà le maillot. Comme déjà évoqué hier, le nouveau propriétaire lyonnais a joué un rôle majeur dans le transfert de ce Jeffinho, annoncé comme un bon dribbleur et validé par la cellule de recrutement. L’ailier brésilien arrivera demain de Botafogo (autre club de Textor) et passera sa visite médicale dans la foulée. Il viendra dans le cadre d’un prêt et sera le premier homme de la galaxie Textor à signer en France.

Un autre attaquant va suivre : Amin Sarr, de Heerenveen (D1 néerlandaise). Un accord est quasiment trouvé entre les parties, le Suédois ayant même déjà annoncé son arrivée à l’OL hier soir au micro d’ESPN : « C’est un transfert de rêve. C’est un club incroyable avec beaucoup d’histoire. Les contacts ont commencé cette semaine. […] C’est une indemnité de transfert élevée, ils investissent et croient en moi. » Selon L’Équipe, le joueur de 21 ans (5 buts et 5 passes décisives en 18 matches), est considéré en interne comme un futur top joueur. Le transfert devrait se situer à un peu plus de 10 M€.

Par ailleurs, Wilson Isidor (Lokomotiv Moscou, 22 ans) a aussi donné son accord pour venir renforcer l’OL. Houssem Aouar possède, de son côté, encore une infime chance de quitter le navire comme Henrique, suivi au Brésil, et pas encore certain de rester. Et si le milieu défensif espéré tarde à venir, pas certain que Thiago Mendes, suivi aussi dans son pays, ne possède un bon de sortie.