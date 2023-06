OL - Mercato : un transfert à 12 M€ se précise

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

Contraint de faire entrer 60 M€ dans les caisses avant son passage devant la DNCG, John Textor va pouvoir compter sur une jolie vente, avant celle très probable de Castello Lukeba. Selon L'Equipe, Romain Faivre aurait en effet la cote sur le marché des transferts après un prêt réussi du côté de Lorient à compter de janvier. Le milieu offensif a notamment inscrit 4 buts et délivré 2 passes décisives lors des six dernières journées, brillant face à Paris et Lens.