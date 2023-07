OL - Mercato : un transfert à 8 M€ se dessine pour apaiser la DNCG

Revenu à Lyon après un prêt peu concluant au Stade Rennais (5 buts et 2 passes décisives en 19 matches), Karl Toko Ekambi ne va pas défaire ses valises. Sa brouille avec les ultras lyonnais ainsi que l'imminence de la fin de son contrat (en 2024), de même que la nécessité pour les Gones de vendre afin de montrer patte blanche devant la DNCG sont autant d'éléments qui plaident pour un départ avant le 1er septembre. Et, bonne nouvelle, l'attaquant camerounais serait entré en négociations avec le Fenerbahçe !

Le club turc vient de renflouer ses caisses avec la vente du prodige Arda Güler au Real Madrid moyennant 17 M€. Il a aussi l'intention de renforcer son attaque après avoir terminé 2e du dernier championnat, à huit longueurs de Galatasaray. La Ligue 1 est de toute évidence son nouveau terrain de prospection puisqu'hier, un intérêt pour Abdou Diallo (PSG) et Cengiz Ünder (OM) a filtré. Des propositions de 4 M€ sont parties pour les deux joueurs. Il en faudra plus pour inciter l'OL à lâcher Toko Ekambi, coté à 8 M€ par Transfermarkt...

Pour résumer

