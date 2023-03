OL - Mercato : Aulas veut déjà une recrue pour compenser ce départ cuisant

Zapping But! Football Club OL : la victoire en Gambardella augure-t-elle une nouvelle génération dorée à Lyon ?

Ce n’est pas parce que Jean-Michel Aulas est dans le milieu du football depuis de très nombreuses années qu’il est insensible à ses joueurs. En ce sens, le président de l’OL avoue sans détour qu’il a été affecté par le départ de Malo Gusto à Chelsea.

Aulas a mal vécu le départ de Gusto

« Chelsea, c’est une histoire qui est particulière parce qu’il a développé un modèle pour investir sur de jeunes joueurs à long terme et ça vient affaiblir notre stratégie qui est un dispositif de formation. L’OL est l’un des meilleurs clubs dans le domaine de la formation et quand Chelsea vient acheter Malo Gusto qui n’a que 50 matchs en L1, c’est une perte incroyable qu’on essaie de compenser sur le plan financier, a déclaré JMA dans des propos relayés par Foot Mercato. Mais les joueurs de cette valeur sont difficilement compensables. Pour nous, ce n’est pas une bonne nouvelle que les investisseurs américains réfléchissent plus sur le court terme que le long terme. Et ça a été une perte terrible de ne plus avoir Malo Gusto qui, en plus, s’est blessé. Donc pour l’année prochaine, il faudra avoir un autre jeune pour le remplacer. »

Pour résumer Jean-Michel Aulas, conscient d’avoir réalisé une bonne affaire avec le prêt de Malo Gusto à Chelsea cet hiver, affirme pourtant ne pas bien vivre la chose. Le président de l'Olympique Lyonnais connaît trop bien le système.

