OL - Mercato : une 3e signature très attendue bientôt officialisée ?

En attendant le 10 juin et l'ouverture officielle du marché des transferts, l'Olympique Lyonnais fait signer des premiers contrats professionnels à ses meilleurs jeunes. Lundi, Noam Bonnet s'est engagé jusqu'en 2023 et Abdoulaye Ndiaye a prolongé jusqu'en 2025. Selon L'Equipe, dans les prochains jours, ce devrait être au tour de Yannis Lagha de s'engager pour trois ans (plus deux en option).

Le quotidien sportif explique que le cas du capitaine des U21 vainqueurs de la Coupe Gambardella il y a quelques semaines n'était pas évident du tout à boucler car il était convoité par des clubs étrangers, notamment en Bundesliga. Malgré cela, Lagha s'est dit que le mieux pour entamer sa carrière professionnel était de rester dans son club formateur et c'est grâce à cela qu'un accord a été trouvé.

Raphaël Nouet

Rédacteur