OL – Mercato : une addition plus salée que prévue pour le dernier dossier de Juninho ?

Alors que le Mercato s'annonçait plutôt calme et que l'OL, au vu de son début de saison, n'a de toute façon aucun intérêt à tout chambouler, le club gone reste attentif aux opportunités et semble bien parti pour saisir l'une d'elles.

Voilà quelques semaines déjà que l'intérêt lyonnais pour Gonzalo Montiel, latéral droit de River Plate qui arrive en fin de contrat l'été prochain, a été révélé. Hier soir, la presse argentine annonçait que l'OL serait en pole pour accueillir le joueur, qui prolongerait au préalable son contrat, afin de garantir à son club une indemnité de transfert.

River aimerait au moins 10 millions pour Montiel

Et c'est justement de ce côté-là que les problèmes subsistent. Les derniers échos faisaient en effet état d'un accord possible entre 7 et 8 millions d'euros. Or, le journaliste italien Nicolo Schira annonce que River Plate veut passer la barre des 10 millions d'euros pour conclure le deal. Les talents de négociateurs de Juninho vont donc être mis à rude épreuve.