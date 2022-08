OL, PSG - Mercato : une déclaration de Cheyrou a mis le feu à une partie du vestiaire, Mbappé cité en exemple

Zapping But! Football Club Jean Michel Aulas peut-il vraiment quitter l'Olympique Lyonnais ?

Ce jeudi, L'Equipe consacre plusieurs pages à la gestion par les clubs de Ligue 1 des joueurs dont ils ne veulent plus. A Lyon, le précédent de 2013, quand Jean-Michel Aulas avait placé Bafé Gomis et Jimmy Briand dans un loft avant de les réintégrer a servi de leçon. Plus aucun joueur n'est officiellement déclassé ou mis de côté car cela nui forcément à sa cote. Mais il n'empêche que Houssem Aouar, Moussa Dembélé et Jerome Boateng, tous trois en fin de contrat en 2023, sont clairement poussés vers la sortie.

Mais le quotidien sportif assure qu'une déclaration du responsable du recrutement, Bruno Cheyrou, à la télévision du club ne leur a pas du tout plu : "Soit ils prolongent, soit ils partent. Avec un an de contrat, il est difficile d'imaginer que les gars soient investis". Les intéressés n'ont pas apprécié que leur investissement soit remis en question et certains ont rappelé que Kylian Mbappé avait réalisé la meilleure saison de sa carrière alors qu'il était justement dans sa dernière année de contrat avec le PSG...