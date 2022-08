OL - Mercato : une dernière recrue surprise arrive à Lyon !

Zapping But! Football Club Bordeaux, PSG, OM, OL, ASSE : le top 10 des meilleurs buteurs de Ligue 1 en activité

L'Olympique Lyonnais, qui a déjà recruté Rémy Riou, Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Johann Lepenant et Nicolas Tagliafico cet été, n'aurait pas bouclé son mercato estival dans le sens des arrivées.

Lyon sur le point de s'offrir une pépite du Havre

Et pour cause, l'OL aurait trouvé un accord avec le Havre pour le transfert de Saël Kumbedi à hauteur d'un million d'euros et d'un pourcentage à la revente de 15%, selon les informations de RMC Sport. Le jeune latéral droit français, victorieux de l'Euro U17 cette année, était également courtisé par l'AS Monaco et l'AC Milan.

🚨 Selon nos informations, l'OL a trouvé un accord avec le HAC pour le transfert de Saël Kumbedi. Le club rhodanien va verser 1 million d'euros au Havre (+ 15% à la revente) pour le jeune latéral français de 17 ans. — RMC Sport (@RMCsport) August 30, 2022

