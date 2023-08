OL - Mercato : une menace se précise pour le PSG dans le dossier Barcola

Le PSG est prévenu, il n'est pas seul sur le dossier Bradley Barcola. Depuis plusieurs jours, le club de la capitale voit la concurrence se manifester pour le jeune attaquant de l'OL, susceptible de quitter son club formateur en raison de sa forte valeur marchande. Aux côtés de Paris, le courtisan le plus sérieux serait Manchester City, qui aurait accéléré la manœuvre ces dernières heures.

Selon le journaliste de SportItalia Gianluigi Longari, les Citizens ont en effet repris contact avec les Gones pour discuter d'un transfert de l'international espoir français. Pep Guardiola cherche le remplaçant de Riyad Mahrez et regarde en Ligue 1 puisque le Rennais Jérémy Doku figure également dans sa short-list. Pour le moment, aucune somme n'est évoquée en Angleterre pour Barcola mais le champion d'Europe pourrait rapidement passer à l'action. Affaire à suivre.

Fresh contact between Manchester City #MCFC and Olympique Lione #OL for Bradley #Barcola. He’s one of the City’s target 🎯