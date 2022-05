OL - Mercato : une nouvelle pépite de Caen dans le viseur

Zapping But! Football Club Jean Michel Aulas peut-il vraiment quitter l'Olympique Lyonnais ?

L'Olympique Lyonnais n'aura pas fait le voyage au Stade de France pour rien le 7 mai dernier. Non seulement il a rapporté la Coupe Gambardella après s'être imposé aux tirs au but contre le SM Caen (1-1, 5 t.a.b. à 3) mais, en plus, il en a profité pour flasher sur une pépite normande, qu'il se verrait bien recruter dès la saison prochaine, selon Le Progrès !

Cette pépite, c'est Norman Bassette, attaquant de 17 ans. Et accessoirement le joueur qui a manqué sa tentative lors de la séance de tirs au but, précipitant la victoire lyonnaise. Sous contrat pour encore trois ans avec le SMC, il s'est vu proposer d'incorporer l'effectif professionnel la saison prochaine s'il reste en Normandie alors qu'il débuterait en réserve à Lyon. Il s'agit du deuxième joueur de Malherbe dans le collimateur de l'OL, après le milieu défensif Johann Lepenant, tout proche de s'engager.

Young 🇧🇪 striker Norman Bassette attracting interest from @OL. Bassette scored 8 goals in 21 matches for #SMCaen U21 this season. He's under contract for another 3 years, the club wants to include him in the A-team next season. Should he move to Lyon, he would be in second team. pic.twitter.com/4aBKaJyo9e