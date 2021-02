OL - Mercato : une occasion en or se présente pour un titulaire de Rudi Garcia

Zapping But! Football Club OL : la rétrospective de l'année 2020 des Gones

Recruté pour 22 M€ à l'été 2019, le milieu de terrain Thiago Mendes a connu une première saison épouvantable à l'Olympique Lyonnais. Ça va mieux depuis le début de l'actuelle mais l'ancien Lillois connaît tout de même quelques déboires, comme son expulsion à Paris (1-0) pour une grosse faute sur Neymar qui lui avait valu deux matches de suspension et des menaces de mort. Il a également été ciblé par les supporters lyonnais pour une hygiène de vie des plus douteuses.

Le mercato chinois ferme ses portes le 26 février

Mais depuis cet événement au Parc des Princes, le 13 décembre, Thiago Mendes a été titularisé à sept reprises sur les huit derniers matches de championnat. Il s'agit donc d'un vrai titulaire dans l'esprit de Rudi Garcia. Ce qui va compliquer la réflexion des dirigeants lyonnais dans les prochaines heures. En effet, selon le média brésilien Globlo Esporte, le Shandong Luneng voudrait recruter Mendes.

Le club chinois proposerait une dizaine de millions pour attirer le joueur immédiatement. Le mercato de l'Empire du Milieu fermera ses portes le 26 février. Et il semblerait que Thiago Mendes ne soit pas contre l'idée d'aller jouer en Chine, à condition que les Gones donnent leur accord. Entre une belle rentrée d'argent en ces temps de crise financière et le maintien d'un titulaire dans l'effectif, Jean-Michel Aulas, Juninho et Rudi Garcia vont devoir trancher !