OL Mercato : une pépite de Lorient dans le viseur, l'OM, le LOSC et le PSG également intéressés !

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

A 17 ans, Elie Kroupi a été l'une des rares satisfactions de la première partie de saison à Lorient, dans le marasme breton. Et les qualités de l'attaquant ne sont pas passées inaperçues.

Arsenal convoite aussi Kroupi

Ekrem Konure révèle en effet que l'OL envisage de recruter le joueur. Et que les enchères pourraient monter cet été puisque l'OM, le PSG et le LOSC seraient aussi intéressés. Tout comme trois clubs étrangers : Arsenal, Brighton et le Betis Séville. A suivre...

💣❗🇫🇷 #Lorient 🟠 ❗

Lyon plan to check the situation of Lorient's 17-year-old player Eli Junior Kroupi.



▪️Real Betis, Brighton, Arsenal, Lille, Marseille and PSG have all been linked with the young talented French player. pic.twitter.com/oo0MjonsOv — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) February 21, 2024

Podcast Men's Up Life