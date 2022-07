OL – Mercato : une porte de sortie en Ligue 2 pour deux Gones !

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : une grosse surprise venue d'Angleterre ?

L’OL va encore connaître des mouvements lors du mercato estival. Après le départ de Léo Dubois vers Galatasaray, Nicloas Tagliafico devrait venir renforcer les rangs de Peter Bosz dans les prochains jours. Cependant, les dirigeants veulent encore vendre plusieurs joueurs et une porte en Ligue 2 s’ouvre pour deux d’entre eux.

Les Da Silva vers Metz ?

Selon les informations du “Républicain Lorrain“, le FC Metz s’intéresserait au cas de deux Lyonnais : l’expérimenté Damien Da Silva et le prometteur Florent Da Silva. Le premier, âgé de 34 ans n’est plus dans les plans de Peter Bosz et pourrait aider le club messin avec sa polyvalence.

Pour Florent Da Silva, une arrivée (en prêt) au FC Metz lui permettrait d’avoir plus de temps de jeu qu’a l’OL. À 19 ans, il n’est apparu qu’une seule fois en Ligue 1.