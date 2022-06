OL - Mercato : une porte de sortie inespérée pour Boateng ?

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : Quelle est la révélation de l'année à Lyon ?

Il ne lui reste plus qu'un an de contrat. Suffisant pour que l'OL, et le joueur, Jérôme Boateng, se posent la question de savoir si ils vont encore faire histoire commune. De toute évidence, l'Allemand n'a pas convaincu pour ses premiers mois en Ligue 1 et il ne reste plus qu'à savoir si Peter Bosz compte sur lui pour le prochain exercice.

Bonne nouvelle, ou pas, Boateng serait déjà dans le viseur d'un club turc. Le média Fotomaç nous apprend ainsi que Trabzonspor, champion de Turquie, songerait au défenseur central pour son expérience de la Ligue des Champions.

A suivre.

Pour résumer Arrivé en grandes pompes à l'OL il y a désormais un an, Jérôme Boateng n'a pas franchement convaincu depuis. Et il se pourrait même que le club lyonnais accepte de s'en séparer en cas d'offre. Ce qui tombe bien puisqu'un club turc serait intéressé.

Benjamin Danet

Rédacteur