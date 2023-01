OL - Mercato : une proposition non refusable pour Houssem Aouar ?

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Un air dé déjà vu, certes. Et une fois encore, le mercato de l'OL concerne son milieu de terrain, Houssem Aouar, régulièrement annoncé loin de Lyon. Seule différence cette fois, et elle est de taille, le joueur est libre au mois de juin prochain et est donc libre de signer dans le club de son choix.

Et si l'on se fie aux informations du média espagnol, Relevo, le Betis Séville n'a aucune intention de manquer Aouar. Ainsi, tenez-vous bien, le club andalou proposerait un contrat de cinq saisons avec des émoluments annuels estimés à 2,5 millions d’euros nets et une prime à la signature de cinq millions.

Et pour ne rien gâcher, Aouar pourrait également toucher 30% du montant de son prochain transfert si il venait à quitter le Betis. Une proposition qui, si elle s'avère fondée, pourrait être difficile à refuser.