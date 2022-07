OL - Mercato : une recrue prisée passe sa visite médicale, l’OM et le FC Barcelone dans le vent !

Zapping But! Football Club OL : la victoire en Gambardella augure-t-elle une nouvelle génération dorée à Lyon ?

L’OL devrait bel et bien engager Nicolas Tagliafico. Après un passage hier par les Pays-Bas pour récupérer des affaires, L’Équipe affirme que le latéral gauche de l’Ajax Amsterdam doit passer sa visite médicale aujourd’hui pour rejoindre ensuite ses partenaires demain… aux Pays-Bas. Sera-t-il déjà inclus dans l’équipe qui affrontera Feyenoord, dimanche, pour lui permettre de connaître rapidement ses partenaires ?

Peter Bosz décidera en discutant avec celui qui s’est préparé avec son club actuel depuis des semaines. Selon le quotidien sportif, Tagliafico n’avait pas forcément envie de connaître la Ligue 1, où l’OM avait été le premier à déclencher les hostilités.

Tagliafico visait plus haut que l'OL

Le défenseur international argentin (29 ans) visait plus haut et notamment le championnat anglais ou le FC Barcelone mais les offres n’ont pas afflué. Bruno Cheyrou et Bosz ont réussi à le séduire : ils lui ont vendu le projet OL, la possibilité de devenir un cadre dans un groupe de jeunes et de se préparer pour la Coupe du monde dans les meilleures conditions.

Pour le reste, le mercato de l’OL ne bouge pas encore vraiment. Certains clubs aimeraient obtenir Tino Kadewere en prêt, ce que ne désire pas Lyon. Aujourd’hui, Houssem Aouar, Moussa Dembélé et Jérôme Boateng ne sont pas encore partis.