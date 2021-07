OL - Mercato : une très mauvaise nouvelle se confirme pour Bosz et Aulas

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Si Jean-Michel Aulas a confirmé que l’OL n’avait pas besoin de vendre pour recruter cet été, il ne serait sans doute pas contre un départ juteux de Joachim Andersen (25 ans). Pisté par plusieurs écuries anglaises au mercato estival, le défenseur danois aurait alors pu rapporter gros aux Gones.

Sauf que l’affaire est devenue nettement plus compliquée avec le temps. Alors que Manchester United semble proche de faire signer Raphaël Varane en provenance du Real Madrid, on apprend désormais que Tottenham ne fait plus d’Andersen une priorité au mercato.

D’après L’Équipe, l’arrivée de Nuno Espirito Santo à la tête des Spurs cet été a changé la donne. « Tottenham travaille sur la signature d’un stoppeur, confirme Nicolo Schira. Dans la liste de Fabio Paratici, on trouve Merih Demiral (Juventus), Cristian Romero (Atalanta) et Jules Koundé (Séville FC). Pas de trace d’Andersen, donc, l’OL va devoir se faire une raison.

