OL - Mercato : une vague de départs se profile à l'été 2022

Zapping But! Football Club PSG-OL : le débrief et la présentation de la semaine

L'été prochain, l'OL arrivera à un nouveau tournant dans sa stratégie sportive. Alors que le club se reconstruit tout juste un organigramme pour faire face au départ de Juninho, remplacé par Bruno Cheyrou en conseiller du président Aulas, de nombreux dossiers sont encore à trancher d'ici au 30 juin prochain.

Comme le rapporte l'excellent compte Twitter InsideGones, dix éléments arrivent en fin de contrat comme le vice-capitaine Jason Denayer, l'attaquant Islam Slimani, le flop espagnol Pape Cheikh Diop ou encore les jeunes Malcom Barcola, Nicolas Fontaine, Réo Griffiths, Sofiane Augarreau, Titouan Thomas, Kayne Bonnevie et Emmanuel Danso.

Si les cas Slimani et Diop semblent actés et vont dans le sens d'un départ, l'OL ne désespère pas trouver un accord avec son défenseur belge (même si ce dernier est pour l'heure trop gourmand en exigence salariale). Dans les nombreux jeunes en fin de contrat, on retrouve deux pépites annoncées qui n'ont pas encore eu leur chance en pro (Augarreau et Thomas) et ne semblent pas entrer dans les plans de Peter Bosz.