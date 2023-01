OL - Mercato : Wolverhampton proche de jeter l'éponge pour João Gomes ?

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Si l'OL et Laurent Blanc rêvent d'attirer João Gomes (Flamengo, 21 ans) à Lyon, le jeune milieu brésilien fait pour l'heure la sourde oreille, soucieux de tenir sa parole envers Wolverhampton où il souhaitait signer avant l'arrivée des Gones sur le dossier.

Flamengo a toutefois son mot à dire et le club brésilien privilégie de son côté l'option lyonnaise, plus rémunératrice que celle des Wolves (19 M€ bonus inclus contre 17 M€ bonus inclus). Le « Fla » menace même les Anglais de mettre fin aux discussions pour se concentrer sur l'OL alors que, dans l'entourage du joueur, on commence de plus en plus à considérer l'option rhodanienne.

Wolverhampton en fait une affaire de principes

Selon la chaîne auriverde SBT Rio, un nouvel élément penche en faveur du club de John Textor : l'agacement – pour ne pas dire la lassitude - de Wolverhampton. Si, pour un club de Premier League, l'écart économique n'est pas rédhibitoire, les Wolves n'ont pas l'intention de rehausser leur offre. Estimant que Flamengo avait donné son aval au transfert avant l'arrivée de l'OL, les Anglais n'ont aucune intention de sortir une rallonge. Quitte à se retirer du dossier par principe ?