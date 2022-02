OL - Mercato : Xherdan Shaqiri à Chicago Fire, c'est officiel

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Dans les tuyaux depuis plusieurs jours, le départ de Xherdan Shaqiri (30 ans)pour le Chicago Fire moyennant 7 M€ vient d'être confirmé par l'OL. Dans un communiqué, le club rhodanien explique : "Arrivé l’été dernier en provenance de Liverpool, Xherdan Shaqiri, âgé de 30 ans, a souhaité rejoindre le club de Major League Soccer dont la saison débutera à la fin du mois de février. Pourvu au poste de milieu offensif avec déjà plusieurs profils similaires, l’Olympique Lyonnais, en accord avec Peter Bosz, a accédé à la demande de Xherdan Shaqiri et a conclu une opération très favorable financièrement avec la franchise américaine de Chicago, dans un contexte économique toujours difficile pour les grands clubs. L’Olympique Lyonnais souhaite beaucoup de réussite à Xherdan Shaqiri dans ce nouveau défi aux Etats-Unis".

Shaqiri quitte l'OL après avoir disputé 16 matches toutes compétitions confondues, inscrit 2 buts et délivré 3 passes décisives. Dont une réalisation et un caviar lors de la victoire sur l'OM (2-1), très importante pour les supporters, mardi dernier. Qui permettent d'adoucir son bilan entre Rhône et Saône...