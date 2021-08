OL – Mercato : Xherdan Shaqiri tout proche de Lyon !

Zapping But! Football Club OL : le palmarès complet des Gones

En quête d'un offensif pour remplacer Memphis Depay, l'OL est tout proche de tenir son poids lourd... Et il s'agirait de l'international suisse Xherdan Shaqiri (Liverpool, 29 ans). En effet, selon le spécialiste Mercato de Sky Italia Gianluca Di Marzio, les positions entre Lyon et les Reds se sont sérieusement réchauffées.

Alors que l'OL a offert 6 M€ pour le natif de Gjilan, Liverpool freine encore le dossier dans l'espoir de récupérer 8 M€. Un petit écart loin d'être impossible à résorber même s'il faudra sans doute que Shaqiri fasse quelques efforts salariaux pour arriver en France.

Auteur d'une saison assez moyenne avec Liverpool (22 apparitions, 1 but, 4 passes décisives), Shaqiri a surtout démontré avec la Nati, lors de l'Euro 2021 (5 matchs, 3 buts), qu'il n'avait rien perdu de ses qualités. Xherdan Shaqiri, c'est un gros CV (Bâle, Bayern Munich, Inter Milan, Stoke City, Liverpool) et une riche expérience internationale (96 capes). De quoi ravir l'exigeant Peter Bosz !

