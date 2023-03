OL, OGC Nice, Stade Rennais - Mercato : le Real Madrid fond sur un chouchou de L1 et du Barça

Zapping But! Football Club OL : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire

Ce mardi, le journaliste turc spécialisé dans les transferts Ekrem Konur annonce que le Real Madrid a un œil sur les performances de Mohammed Kudus. Auteur de 18 buts et 5 passes décisives en 34 matches toutes compétitions confondues avec l'Ajax Amsterdam, le milieu offensif ghanéen de 22 ans réalise une excellente saison. Qui pourrait devenir grandiose ce week-end, pour peu que les Lanciers remportent le Klassieker face au Feyenoord comme ils en ont l'habitude et s'emparent des commandes de l'Eredivisie.

Kudus n'est pas un inconnu en France, même s'il n'y a jamais joué. Il y a deux ans, l'OL, le Stade Rennais et l'OGC Nice avaient voulu le recruter au moment où il quittait le Danemark, où il venait d'exploser. Le FC Barcelone avait également jeté un œil sur sa situation. Finalement, c'est avec l'Ajax qu'il s'était engagé, moyennant 9 M€. Aujourd'hui, il vaut deux fois plus cher selon Transfermarkt. Et sans doute que l'indemnité que versera son futur club, qu'il s'agisse du Real Madrid ou d'un autre, sera encore supérieure...