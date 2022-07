OL, OM, FC Barcelone - Mercato : très bonne nouvelle pour Tagliafico !

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : Quelle est la révélation de l'année à Lyon ?

D’après le média anglais Sussex Live, Nicolas Tagliafico, courtisé dans les 5 grands championnats, ne devrait pas coûte plus de 4 millions d’euros. Une aubaine pour les clubs français comme l’OM ou l’OL qui suivent le latéral gauche de l’Ajax avec grande attention.

La bataille fait rage dans toute l’Europe pour Tagliafico

Le plus gros problème pour recruter l’international argentin (40 sélections), sera que les deux olympiques ne sont pas les seuls à avoir flairé la bonne affaire. À un an de la fin de son contrat avec les Ajacides, et passé remplaçant de Dailey Blind à gauche de la défense, Nicolas Tagliafico (29 ans) recherche du temps de jeu et partira à coup sûr. Mais le Séville et le FC Barcelone qui jouent la Ligue des champions, sont sur le coup, tout comme Brighton, très bien lancé dans la course et qui a prévu de jeter son dévolu sur l’argentin en cas de départ de Cucurella à City.

L’OM doit pour l’instant composer avec Amavi et Kolasinac au poste d’arrière gauche tandis que l’OL s’est fait chiper Tyrell Malacia sur le gong. La lutte sera féroce pour s’arracher Tagliafico cet été.

Pour résumer Nicolas Tagliafico, 29 ans, un an de contrat avec l'Ajax, pourrait partir pour moins de 4M cet été. L'OL et l'OM devront faire face à la concurrence du FC Barcelone, de Séville ou encore de Brighton dans le dossier. De nombreux clubs d'Europe pourraient entrer dans la course pour le latéral argentin.

Yann Noailles

Rédacteur

