OL, OM - Mercato : Aouar - Veretout, destins liés ?

Après une saison 2021/22 très décevante à titre individuel comme collectif, Houssem Aouar va quitter l'OL cet été. Le joueur et son club formateur sont arrivés à la même conclusion, à savoir qu'une séparation serait le mieux pour tout le monde. Le milieu offensif de 23 ans ne manque pas de prétendants selon le spécialiste des transferts Ignazio Genuardi, et l'un d'eux n'est autre que l'AS Roma, qui attend notamment de voir partir Jordan Veretout, courtisé par l'OM... et l'OL.

"Sous contrat jusqu’en 2023 avec l’OL, Aouar a la cote en Liga (Real Sociedad et Betis Séville), mais d’autres formations européennes sont aussi attentives à son cas. Alors qu’Arsenal garde un œil sur le dossier, l’AC Milan a récemment pris des renseignements. En fonction des éventuels départs (Veretout, Oliveira, Zaniolo, Pellegrini), la Roma pourrait également se manifester, même si d’autres dossiers sont aujourd’hui prioritaires."

Raphaël Nouet

Rédacteur