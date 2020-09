OL, OM - Mercato : Garcia fait une Strootman avec Depay !

Au lendemain de la victoire de l’équipe de France en Suède en Ligue des Nations (1-0), Rudi Garcia était l’invité de Téléfoot. L’occasion pour lui d’analyser la prestation timide des Bleus mais aussi d’évoquer la suite du mercato de l’OL. Notamment l’avenir de Memphis Depay, encore à l’honneur dans la presse espagnole pour un éventuel transfert au FC Barcelone.

Garcia s’est mouillé en rappelant un souvenir douloureux aux supporters de l’OM. « Depay, on ne sait pas. Il y avait un joueur petit gaucher qui devait quitter le Barça et on voit qu’il est toujours là. Luis Suarez pareil, a-t-il souri. Ce que je peux dire sur Memphis, c’est que c’est un top player. S’il peut faire la saison à l’OL, on n’en serait que plus fort. Après, si un joueur de mon effectif a l’occasion de signer dans un club tailler pour gagner la Ligue des champions, je l’y amènerais avec ma voiture personnellement. »

Garcia prêt aussi à amener Depay en voiture...

Le coach des Gones a poursuivi sur la suite plus globale du mercato lyonnais. « Avec cette histoire de Covid, on ne sait pas, a-t-il soufflé. Il faut demander au président pour recruter car c’est lui qui a les cordons de la bourse. Mais je fais confiance à mes dirigeants pour me donner une équipe compétitive. »

Garcia ouvre la porte à des départs

Par la suite, l’entraîneur de l’OL s’est livré plus en détails : « Jeff-Reine Adélaïde sur le départ ? Je ne sais pas. Un départ de Bertrand Traoré ? Devant, j’ai des solutions. J’ai déjà perdu Martin Terrier mais on a du monde, il faudra des départs. »