OL, OM - Mercato : Ribéry a filé un gros coup de pouce à Bosz

Zapping But! Football Club OL : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Franck Ribéry ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait. Approché par trois clubs de L1, dont l’OL, l’ancien milieu offensif de l’OM a encore plusieurs offres sous la main et devrait rester en Serie A. Le club de Salernitana aurait aujourd’hui un temps d’avance dans ce dossier.

En parallèle, Ribéry (38 ans) en a profité pour filer un gros coup de main à l’OL lors du mercato écoulé. Ancien coéquipier de Jérôme Boateng au Bayern Munich, l’intéressé lui a en effet conseillé de rejoindre Lyon cet été au même titre que le coach Hans-Dieter Flick.

« Je me suis toujours dit que j'attendrais d'avoir la bonne intuition. Avec Lyon, c'était le cas. J'ai aimé le club, le projet et les objectifs de l'entraîneur Peter Bosz. Nous avons eu de très bons échanges, a révélé le stoppeur allemand à Sport1. Franck m'a écrit un message et m'a dit que Lyon était un super club en France. Il est heureux pour moi. »