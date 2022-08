OL, OM – Mercato : deux clubs prêts à relancer Tanguy Ndombélé ?

S'il a été cité à l'OL mais également à l'OM sur ce Mercato d'été, Tanguy Ndombélé (Tottenham, 25 ans) ne se dirige pas vraiment vers un retour en Ligue 1. Après son prêt mitigé à Lyon, l'international tricolore n'entre pourtant plus dans les plans d'Antonio Conte chez les Spurs.

Absent lors de la tournée de pré-saison de Tottenham en Asie, le natif de Longjumeau s'est récemment vu annoncer qu'il ne jouerait pas de la saison s'il restait à Londres. Le message est visiblement bien passé puisque, selon Fabrizio Romano, Ndombélé discuterait d'un prêt avec option d'achat à Villarreal. Tout proche de boucler la venue d'Edinson Cavani, le club d'Unai Emery songerait à relancer une nouvelle fois l'ancien Amiénois dans le cadre d'un package avec son coéquipier argentin Giovanni Lo Celso.

Ces dernières heures, le journaliste transalpin a également évoqué la piste napolitaine pour l'ancien Lyonnais.

Napoli are among clubs interested in Tanguy Ndombele. He’s one of the options in the list, while Napoli are working on Keylor Navas, Raspadori and Gio Simeone deals. 🔵 #THFC



Also Villarreal are discussing Ndombele deal with Tottenham - alongside the priority, Gio Lo Celso. pic.twitter.com/QXFc13MOeL