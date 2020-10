OL - OM (1-1) : ses choix, le Mercato, l’inquiétude Marcelo… Les mots de Garcia

Sur le résultat face à Marseille

“En ce moment, on n’est pas verni avec les poteaux, pas avec la VAR, pas avec les résultats. Mais on n’est pas assez tueur devant le but, il faut aussi dire ça. La prochaine fois j’aimerais pouvoir dire qu’on a fait un bon match et que le résultat est au bout…”

Sur ses choix et le Mercato

“Mes choix étaient dictés par la forme du moment et par le Mercato qui ferme demain minuit. Notre saison démarrera mardi matin. Sur la fin du Mercato, il se peut qu’il y ait des arrivées, il se peut qu’il y ait des départs. J’ai assez d’expérience pour savoir qu’il peut se passer beaucoup de choses.”

Sur le cas Aouar

“Aouar reste, c’est une excellente nouvelle parce que ça c’est sûr. C’est pour ça que je l’avais aligné (...) Il sera avec nous pour la saison.”

Sur la prestation de Melvin Bard

“C’est bien ce qu’a fait Melvin. Il avait un client en face. C’est la première fois qu’il était opposé à un Top player comme Flo Thauvin. Sans faire injure à ses précédents adversaires, il avait à faire un joueur international et il a fait un bon match. Pas seulement parce qu’il a obtenu un penalty logique mais parce qu’il a tenu un joueur comme Flo Thauvin. Il faut qu’il progresse dans l’anticipation et dans le jeu dans son dos mais il est intéressant.”

Sur la blessure de Marcelo

“Perdre Marcelo sur blessure, ce n’est vraiment une bonne nouvelle. J’espère que ce n’est pas très grave et qu’on n’aura pas besoin du Mercato pour combler une mauvaise nouvelle. Il souffre de l’épaule et c’est toujours délicat, l’épaule.”