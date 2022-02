OL, PSG – Mercato : Lucas Paqueta fait une grosse mise au point sur son cas personnel

Zapping But! Football Club OL - Lorient: le débrief et la présentation du derby

S'il est décrit médiatiquement en plein spleen depuis les départs conjugués de Juninho (directeur sportif) et de son ami Bruno Guimarães (qui a signé à Newcastle en janvier), Lucas Paqueta n'est pas démobilisé à l'OL...Et n'a pas non plus la tête au PSG alors que la rumeur d'un intérêt de Leonardo se fait plus insistante.

Désireux de recoller les morceaux avec des supporters qui commencent à le regarder de travers après avoir chanté ses louanges, l'ancien Milanais s'est fendu d'un message fort sur son implication : « N'oubliez pas ce qu'on peut réaliser ensemble, ce maillot est précieux pour moi », a écrit l'intéressé sur Twitter.

Suffisant pour se remettre d'équerre après avoir enchaîné deux matchs moyens (ASSE, Monaco) et avoir manqué le triomphe lors de l'Olympico pour cause de sélection en équipe du Brésil ?

N’oubliez pas ce qu’on peut réaliser ensemble, ce maillot est précieux pour moi ! ❤️? pic.twitter.com/sn7jCS00KM — Lucas Paquetá (@LucasPaqueta97) February 9, 2022