OL, PSG - Mercato : un cador de Premier League entre dans la danse pour Paqueta

Lucas Paqueta est l’un des meilleurs lyonnais cet saison. Le milieu offensif brésilien est promis à un avenir radieux s’il parvient à confirmer tous les espoirs placés en lui. Alors que le mercato estival pourrait lui faire quitter l’OL, un nouveau club de Premier League entre dans la course à sa signature.

Selon “The Chronicle“, Arsenal aimerait beaucoup attirer le brésilien cet été. Les Gunners sont toujours en course pour décrocher une place en Ligue des Champions, un argument de taille quand on sait que Lyon risque de ne pas jouer la compétition l’année prochaine. L’OL réclame 60 millions d’euros pour libérer son milieu de terrain. Le PSG et Newcastle sont également sur les rangs.

Arsenal et Newcastle seraient fortement intéressés pour faire venir Lucas Paqueta cet été. Les Magpies espèrent l'aide de Bruno Guimaraes pour convaincre le joueur lyonnais.

Un montant de 58M£ (69M€) est évoqué.



(@ChronicleLive) pic.twitter.com/lGJK3t16YJ — ActuGones (@ActuGones) April 14, 2022

Pour résumer Le mercato estival n’ouvre pas ses portes avant plusieurs mois. Cependant, un cador de Premier League veut déjà signer Paqueta. Arsenal, toujours en lice pour aller chercher un place en LDC, veut s'offrir Lucas Paqueta cet été.

