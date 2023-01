OL, PSG - Mercato : un Neymar bis aujourd’hui à Lyon ?

Zapping But! Football Club OL : la victoire en Gambardella augure-t-elle une nouvelle génération dorée à Lyon ?

Jeffinho (23 ans) était dans l’avion hier soir, aux dires de Jean-Michel Aulas. L’ailier brsilien devrait donc signer aujourd’hui à l’OL, où il doit renforcer un effectif en manque de relief pour la seconde partie de la saison. Mais qui est-il vraiment, finalement ?

Faute d’intégrer un centre de formation, le Brésilien vient du futsal, où il a développé un style où le un-contre-un et le dribble priment sur le reste. « Il est tellement rapide, dynamique, dribbleur… Il incarne le jogo bonito, affirme dans L’Équipe Mathias Frecon, le team manager français de son ancienne équipe de Resende avant son départ à Botafogo en juin 2022. En plus, c’est un mec adorable, cool, toujours souriant. C’est dur de savoir s’il va s’imposer à Lyon mais on est à fond avec lui ! »

Forcément un peu tendre, physiquement (il ne pèse que 69 kg pour 1,76 m) et, tactiquement, Jeffinho a deux modèles : Vinicius Junior et surtout Neymar, qu’il adore d’après le quotidien sportif.