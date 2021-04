OL, RC Strasbourg : la réponse sèche de Brest aux courtisans d'Olivier Dall'Oglio

Zapping But! Football Club OL : le debrief du match face à Angers

C'est le jeu. Et il ne fait que débuter alors que les grandes manoeuvres du mercato vont peu à peu monter en puissance. Au Stade Brestois, il n'est pas que certains joueurs qui sont courtisés. L'entraîneur, Olivier Dall'Oglio, également. Et ce en dépit des résultats poussifs du club qui n'a pas encore assuré son maintien en Ligue 1.

Voilà sans doute pourquoi, le directeur sportif du SB29, Grégory Lorenzi, a déjà tenu à rappeler certaines vérités. Histoire, sans doute, que tout le monde au club reste bien concentré sur l'objectif du maintien. Propos accordés au Télégramme.

"C'est très clair. On a eu une discussion au mois de janvier et on s'est toujours dit qu'on ne parlerait pas de ça tant que la situation sportive n'était pas définie. Olivier se sent très bien ici, par rapport à notre fonctionnement, à nos conditions d'entraînement. Il est très satisfait de son premier bilan mais je ne peux pas empêcher des gens d'essayer de prospecter, voir ce qu'il pourrait se passer par rapport à une valse d'entraîneur qu'il y aura cet été. Et je pense que ça ne lui rend pas service, indirectement. Car ce n'est pas d'actualité, ce n'est vraiment pas le sujet du moment."