OL, RC Strasbourg - Mercato : les Gones s'attaquent à un titulaire de Stéphan

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : Qu'attendre des futurs investisseurs américains de l'OL ?

A l'OL, on ne man que ni de moyens, ni d'idées. Et surtout pas de noms pour améliorer l'effectif en vue de la prochaine saison. L'entraîneur Peter Bosz est notamment à la recherche d'une sentinelle au milieu de terrain. Plusieurs noms ont déjà été évoqués dans la presse au cours des derniers jours, et le quotidien l'Equipe ne rajoute un supplémentaire.

En effet, selon le quotidien sportif, Bosz et la cellule recrutement lyonnaise suivent désormais avec intérêt le dossier Ibrahima Sissoko, élément essentiel du dispositif tactique mis en place par Julien Stéphan la saison dernière. Probable qu'un tel transfert, si il venait à se réaliser, pousse les dirigeants du Racing à récupérer une somme importante.

A suivre.