OL, Real Madrid – Mercato : amoureux de Lyon, Cherki rêve d'un parcours à la Benzema

Si, alors qu'il n'avait que 16 ans, Rayan Cherki a failli quitter l'OL dragué par Manchester United, le milieu offensif rhodanien ne regrette pas une seconde son choix. Dans le dernier numéro de Onze Mondial, actuellement en kiosques et disponible sur la boutique en ligne, Cherki a évoqué son amour pour Lyon.

« Marcher sur les pas d'un mec comme Karim Benzema... »

« Je suis resté à l’Olympique Lyonnais, car j’aime ce club et surtout parce que je voulais que la ville de Lyon se rappelle de moi. Parce que moi, je me rappelle d’elle et je me rappellerai toujours d’elle. Quand tu es Lyonnais et que tu joues à l’OL, tu es fier ! Parce que nos grands frères ont kiffé l’OL, nos parents ont kiffé l’OL, nos grands-parents sont venus en France pour habiter à Lyon dans les anciens quartiers. C’est un truc spécial. C’est une vraie fierté de jouer à l’OL. Marcher sur les pas d’un mec comme Karim Benzema, ça fait rêver », a expliqué le principal intéressé.

« Mon club de rêve est le Real Madrid »

Régulièrement présent en tribune plus jeune (« J'y allais quand mon père réussissait à avoir des places »), Rayan Cherki s'est fixé un cap : « L’itinéraire parfait serait le suivant : marquer l’histoire de l’OL, puis marquer l’histoire de plein d’autres clubs et donc marquer l’histoire du football. (Il sourit) On sait tous que mon club de rêve est le Real Madrid. Rejoindre le plus grand club du monde, ce serait beau. Voilà l’itinéraire parfait, celui que j’ai en tête. Je me lève tous les matins pour ça : atteindre mes rêves. Après, peut être que certaines choses ne seront pas réalisables. Ça, on n’en sait rien. Mais au moins, j’aurai essayé, je n’aurai pas de regrets ».