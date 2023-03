OL, Real Madrid - Mercato : Aulas ne lâche rien pour Benzema

Zapping But! Football Club Jean Michel Aulas peut-il vraiment quitter l'Olympique Lyonnais ?

Il en a donc remis une couche. Sur les ondes de RMC, assurant que le dossier Karim Benzema de retour à l'OL n'était pas achevé. Jean-Michel Aulas y croit toujours, du moins il s'accroche. Et comme le Français du Real Madrid n'a pas officiellement prolongé, il reste un espoir de le voir quitter la capitale espagnole l'été prochain.

“J'y rêve tous les jours, mais c'est compliqué. On va essayer. Plus il réussit au Real Madrid… Je regardais hier le match contre le Barça perdu 2-1. Certains ne l'ont pas trouvé au meilleur de sa forme, moi je l'ai trouvé très bon. Si on avait la possibilité et une toute petite chance de pouvoir le faire revenir, on le ferait en prenant tous les risques. C'est plus qu'un potentiel, c'est un symbole.”

A suivre...