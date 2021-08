OL, Real Madrid - Mercato : un cadre lyonnais proposé à Ancelotti ?

Zapping But! Football Club OL : les transferts les plus chers de l'histoire

Depay au FC Barcelone, Aouar au Real Madrid ? Après l'attaquant néerlandais parti au sein du club catalan, Houssem Aouar pourrait également quitter le club rhodanien cet été. Déjà courtisé après ses superbes prestations lors du Final 8 l’année dernière et malgré un moins bon exercice 2020-2021, l’international Espoirs garde une cote évidente. Si les médias anglais rapportent qu’Arsenal et même Tottenham sont sur le coup, l’international espoirs pourrait filer en Espagne.

Proposé au Real Madrid ?

Plusieurs sources faisaient état d'un intérêt de l’Atlético Madrid, mais c'est le Real qui se serait vu proposer les services du milieu de terrain formé à l’OL. Selon les informations du média espagnol AS, le club merengue aurait détourné cette proposition ainsi que celle d’un autre espoir français, Aurélien Tchouaméni de l’AS Monaco. Et pour cause, le média espagnol rapporte que Florentino Pérez ne signera personne cet été si ce n’est Kylian Mbappé.

Affaire à suivre…

El Real Madrid 'pasa' de Cristiano y Lewandowski y también ha dicho 'no' a oportunidades como Aouar y Tchouameni. El esfuerzo será para el crack francés. https://t.co/v2j6He840j — AS Fútbol (@AS_Futbol) August 20, 2021