OL, Real Madrid, OGC Nice, Stade Rennais : l’OM a failli faire basculer le dossier Cherki !

Jean-Michel Aulas devrait enfin pouvoir se frotter les mains. Désireux de prolonger Rayan Cherki depuis des mois, le président de l’OL aurait obtenu gain de cause. « Comme annoncé le 31 juillet, l’accord était très proche. Il est désormais officiel : Cherki a signé hier sa prolongation. Contrat de 2 ans mais l’OL ne devrait communiquer que sur un an car la deuxième année automatique sera validée par des apparitions », fait savoir Hugo Guillemet.

Le dossier Cherki, suivi par l’OGC Nice, le Stade Rennais ou encore le Real Madrid, aurait pu basculer à cause de l’OM ! Comme évoqué hier, le club phocéen serait récemment entré en contact avec l’Atalanta Bergame pour recruter Ruslan Malinovskyi (23 ans). Des négociations, qui impliquent Cengiz Ünder, sont en cours pour un joueur qui a inscrit 10 but et délivré 7 passes décisives la saison dernière.

Et le club italien, pour remplacer son milieu offensif ukrainien, aurait identifié... un certain Cherki d’ici à la clôture du mercato estival. Toujours d’après le quotidien sportif, l’Atalanta a fait une approche directe pour l’intéressé, que que l’OL a repoussée sans même négocier... après avoir déjà eu écho d’intérêts concrets de deux clubs allemands disputant la Ligue des champions.