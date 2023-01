OL, Stade Rennais – Mercato : Toko Ekambi d'accord avec deux clubs, Lyon fixe ses exigences

Zapping But! Football Club OL : la victoire en Gambardella augure-t-elle une nouvelle génération dorée à Lyon ?

Absent du groupe de l'OL pour le match de Coupe de France face à Chambéry (3-0) ce samedi, Karl Toko Ekambi (30 ans) est plus qu'ouvert à un départ de Lyon où il a été pris en grippe par les supporters.

L'international camerounais dispose de plusieurs touches... Dont le Stade Rennais, Bruno Genesio ayant officialisé son intérêt hier au micro de beIN Sports. RMC nous en dit plus sur le dossier, affirmant que « KTE » a bien donné son aval à deux clubs : Rennes et les saoudiens d'Al Shabab.

Toko Ekambi a recalé Southampton et Everton

S'il était courtisé par deux clubs de Premier League (Southampton et Everton), Toko Ekambi a poliment éconduit ces deux pistes : peu désireux de jouer le maintien dans son futur club. Charge désormais au Stade Rennais et à Al Shabab de s'entendre avec l'OL. Pas forcément une mince affaire...

Du côté de Lyon, on ouvre la porte à un départ de Karl Toko Ekambi mais on a fixé le prix de départ à 7 M€ (5 M€ + 2 M€ de bonus). A l'heure actuelle, l'offre rennaise porte sur un prêt sec de six mois alors qu'Al Shabab a formulé une offre de prêt de 2 M€ assorti d'une option d'achat de 2 M€. Les négociations devraient se poursuivre la semaine prochaine...