OL, Stade Rennais, PSG - Mercato : le dossier Toko-Ekambi dynamité par Campos ?

Zapping But! Football Club Olympique Lyonnais : Qu'attendre des futurs investisseurs américains de l'OL ?

Karl Toko Ekambi et l'OL sont entrés dans un cercle vicieux dont personne ne peut ressortir vainqueur. Devenu la tête de Turc du public lyonnais, l'attaquant camerounais perd un peu plus confiance à chaque match à domicile, ce qui accroît la colère des supporters, donc son malaise, etc. La vidéo de sa sortie contre Strasbourg, quand il a trébuché après avoir shooté dans une poubelle de frustration n'a fait qu'augmenter les sarcasmes à son endroit. Pour lui comme pour son club, un départ est donc la meilleure solution.

Plusieurs clubs sont intéressés par ses services, notamment le Stade Rennais, avec qui l'OL s'est déjà mis d'accord pour un prêt payant. Mais un certain Luis Campos pourrait bouleverser la donne. Le responsable du recrutement du PSG exerce la même fonction au Celta Vigo et il souhaiterait faire venir Toko Ekambi, qui connaît bien la Liga après ses deux années à Villarreal (2018-20), en Gallice. Le club de Balaidos s'est lui aussi mis d'accord avec son homologue rhodanien. Et sans doute que l'OL préfèrerait voir son joueur partir en Espagne que renforcer un concurrent aux places européennes...

Selon les dernières informations de "FM", une avancée est intervenue hier soir sur le dossier et "KTE" est sur le point de dire oui à Rennes mais, du côté du Celta Vigo, on n'a pas encore totalement lâché l'affaire.