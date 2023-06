OL : Textor a acté une signature en catimini et s’en frotte déjà les mains

Zapping But! Football Club OL : Mercato, organigramme... Les annonces de Textor vous ont-elles rassuré ?

Cela commence à bouger du côté de l’OL. Ce dimanche, l’AS Buers et Lyon ont officialisé la prolongation de leur partenariat. Le club de Villeurbanne l'a annoncé sur son compte Twitter. Avec notamment Armand Garrido, Malcolm et Bradley Barcola, passés par l'AS Buers, les deux clubs continuent leur histoire commune au moins jusqu'en 2026. Cette signature consolide le Réseau Sport, fondé en 2012 et qui permet à l'OL d'accompagner les clubs amateurs dans leur structuration.

Le Réseau Sport consolidé par l'OL

« Ce réseau vise à soutenir le sport amateur en apportant une aide adaptée aux besoins des clubs, avec pour objectif de structurer l’organisation, de professionnaliser les dirigeants, de garantir des conditions optimisées d’accueil pour les jeunes licenciés et de mettre en place des actions sportives », avait expliqué le club dans un communiqué. John Textor semble en avoir prix bonne note pour entamer sa révolution.