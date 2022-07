OL : Tolisso se lâche dès son arrivée, Aulas tacle et dévoile la suite du Mercato lyonnais

Zapping But! Football Club OL : Que penser du nouveau projet de l'OL présenté par Jean-Michel Aulas ?

Quelques minutes après l’officialisation de son retour à l’OL, jusqu’en 2027, Corentin Tolisso (27 ans) a été présenté aux médias avec le sourire et plein d’ambitions. « Je pense avoir gagné en maturité au Bayern. J'ai plus d'expérience. C'est aussi ça que je dois apporter à l'OL. La chose qui m'a marqué le plus au Bayern c'est cette mentalité. La motivation était la même sur chaque match que ce soit face à des gros adversaires ou des plus modestes. C'est ça qu'on doit aussi améliorer à l'OL », a-t-il déclaré en préambule.

Le champion du monde 2018 a ensuite défini les raisons d’un tel retour au bercail. C'était important pour moi de reprendre avec mon club au plus vite. Le projet de l'OL m'a tout de suite plu, a-t-il poursuivi. J'ai pris la décision de venir ici en pensant que c'était la meilleure pour moi. J'ai beaucoup parlé avec Alexandre Lacazette et Anthony Lopez. Alex est vraiment un ami, son retour a joué dans ma décision. »

Aulas et Ponsot chargent Malacia

Présent au côté de Tolisso, Jean-Michel Aulas n’a pas boudé son plaisir : « Corentin revient. C'est pour moi un très grand jour. Corentin est un très grand joueur et aussi un grand homme. On continue un recrutement ambitieux basé sur l'ADN OL. « Ce après-midi, on espère pouvoir annoncer la signature de Tetê, a-t-il ajouté. C’est vrai qu’on a pas abouti avec Malacia. Le club qui cherche à faire Malacia n’a pas fini non plus. Cela montre que ce n’est pas un dossier aussi simple qu’on a pu l’écrire. Je ne pense pas que nous ayons beaucoup cherché de défenseur central surtout depuis que Peter (Bosz) nous a demandé de prolonger Thiago Mendes. Cherki ? J’ai échangé avec Rayan. Il m’a confirmé qu’il avait l’intention de prolonger. On continue de discuter avec son entourage mais je reste sur ce que m’a dit Rayan. »

Enfin, Vincent Ponsot a confirmé que Malacia était un dossier vérolé : « On ne mettra jamais en danger l’institution pour certaines demandes. Je ne peux pas tout dire mais le joueur qui devait signer mardi dans un club, n’a toujours pas signé. Interrogez-vous… Je pense que le président est bien content que la police ne vienne pas sonne à sa porte... Est-ce que le dossier Malacia est clos ? Je n’en sais rien mais pour nous, c’est clos. On cherche encore un latéral gauche et on fera un latéral gauche. Mercato clos ensuite ? A ce stade oui. Après, il faudra voir ce qui se passe au niveau global dans les départs. »

