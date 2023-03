OL : une première mission d'avenir confiée à Sonny Anderson

Zapping But! Football Club OL - Lomami, El Arouch, Barcola ... Quelle pépite aura sa chance à l'OL cette saison ?

La semaine dernière, Sonny Anderson a été nommé conseiller extérieur du président Aulas à l'OL. Un rôle particulier que Vincent Ponsot a parfaitement défini dans l'émission « Tant qu'il y aura des Gones » sur le site Olympique-et-Lyonnais.

« Sonny, cela dépend ce qu'on attend de lui... Il a été embauché comme conseiller extérieur avec une vraie liberté (…) Ce n'est pas le même type de rôle que Bernard Lacombe mais ça ressemble au rôle de Gérard Houllier, qui était lui aussi conseiller extérieur et travaillait en parallèle pour une autre structure. Il doit amener un œil extérieur et nous amener le recul qu'on ne peut avoir lorsqu'on travaille au quotidien », a expliqué le directeur du football de l'OL.

Vers un partenariat OL – Lyon-Duchère ?

Alors que certains reprochent à Sonny Anderson de garder ses activités de consultants à beIN Sports et son rôle de conseiller sportif du club de Lyon-Duchère (National 2), Vincent Ponsot retourne d'ailleurs la problématique... Assurant que c'était une demande de l'OL qu'il garde ce poste stratégique : « Que Sonny a gardé ses activités à la Duchère, c'est presque important pour nous. C'est un autre club de Lyon et avoir à terme un autre club qui monte en Ligue 2 pour y créer une synergie, c'est intéressant. On a souhaité qu'il garde ses fonctions à la Duchère ».

« La Duch' » futur club satellite de l'OL dans la progression des jeunes formés à Décines ?