OL : une recrue phare en sursis, Bosz reçoit une bonne nouvelle après l’ASSE

L’OL ne s’en remet toujours pas. Après avoir longtemps cru tenir la victoire contre l’ASSE dimanche à Geoffroy-Guichard, les Gones se sont fait rejoindre dans le temps additionnel sur un penalty de Wahbi Khazri (1-1) et continuent de végéter dans le ventre mou de la L1. Le grand perdant du 123e derby de l’histoire semble déjà identifié : Xherdan Shaqiri (29 ans). Malgré un but annulé pour hors-jeu, l’international suisse peine encore à se connecter à ses coéquipiers et cela pourrait le faire gentiment glisser sur le banc pour les échéances à venir.

« Si Emerson s’est imposé illico comme un indiscutable dans le couloir gauche, il n’en est pas de même pour Xherdan Shaqiri, encore éloigné de sa meilleure forme, résume L’Équipe. Le Suisse tarde à avoir de l’impact. Sa qualité technique et son sens de la passe ne sont pas en cause, il s’agit plutôt de trouver des automatismes avec ses partenaires. Son entente avec Léo Dubois laisse encore à désirer... Shaqiri doit vite se réveiller car la concurrence guette. En cas de retour de Moussa Dembélé, par exemple, Lucas Paqueta peut glisser à droite et Houssem Aouar conserver une position de numéro 10 dans laquelle il régale en ce moment. Ce qui pousserait le Suisse vers le banc. »

En attendant d’y voir plus clair avec Shaqiri, Peter Bosz a reçu une bonne nouvelle pendant la trêve internationale : Tino Kadewere ne partira pas en sélection avec le Zimbabwe. De retour de blessure, l’attaquant de l’OL aura tout le temps de se retaper, lui qui avait été le héros des Gones contre l’ASSE le 8 novembre 2020 (2-1).

