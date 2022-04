OM, FC Nantes, OGC Nice, Juventus - Mercato : ils s’arrachent tous un crack annoncé de l’OL !

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : Aktürkoglu, Yilmaz… Lyon regarde en Turquie

Dimitri Bamballi. Ce nom ne parle pas au grand public et, pourtant, il s’agit de l'un des tout meilleurs joueurs actuels du centre de formation de l’OL. Milieu de terrain U16, l’intéressé est même considéré comme l'un des gros potentiels offensifs lyonnais et attire déjà les regards extérieurs.

Selon Foot Mercato, plusieurs clubs tentent déjà de s'arracher le joueur né en 2006. En France, d'abord, c'est l'OM et l'OGC Nice qui suivent le jeune Bamballi alors que le FC Nantes s'est aussi montré intéressé.

En Allemagne, le RB Leipzig étudie également la possibilité de récupérer le Lyonnais en fin de saison. Enfin, la Juventus Turin a aussi fait part de son intérêt et suit attentivement sa progression au quotidien. Reste désormais à connaître les plans de l’OL à son égard.

Pour résumer Si le FC Nantes doit se préparer à un mercato très animé cet été, l’une de ses recrues potentielles pourrait se situer au centre de formation de l’Olympique Lyonnais. La concurrence est rude sur ce dossier, notamment à l'étranger.

Bastien Aubert

Rédacteur