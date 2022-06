OM, LOSC, ASSE, FC Nantes - Mercato : l’OL torpille le dossier Veretout !

Zapping But! Football Club OL - INFO BUT! : les Gones veulent piocher à l'Inter

Le dossier Jordan Veretout (29 ans) sera sans nul doute l’un des plus surveillés du mercato estival en France. Celui-ci n’a pas encore officiellement ouvert ses portes (10 juin) que l’ancien milieu de l’ASSE et du FC Nantes attise déjà beaucoup de convoitises.

Alors que l’OM s’est placé depuis de longs mois sur le dossier et n’a pas atténué son intérêt au sujet de l'actuel joueur de l’AS Rome, dont José Mourinho veut se séparer, on a appris hier que le LOSC s’était aussi positionné via le possible départ de Zeki Celik à la Louve.

Aujourd’hui, c’est un autre cador du championnat de France qui se serait immiscé dans le dossier Veretout : l’Olympique Lyonnais ! « Jordan Veretout de retour en France ? L’Olympique lyonnais est intéressé », a glissé l’insider Mohamed Toubache-Ter peu après minuit sur son fil Twitter.

