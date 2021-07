Stade Rennais, FC Barcelone – Mercato : Terrier et Depay régalent, les buts des anciens de l'OL en vidéos

Zapping But! Football Club OL : les chiffres de la carrière de Depay chez les Gones

Pour son dernier match de préparation, l'OL a concédé une lourde défaite ce samedi à Porto (3-5). Et dans le même temps, deux de ses « ex » ont marqué : Martin Terrier et Memphis Depay.

Terrier a inscrit l'unique but de la victoire de Rennes contre le Torino (1-0) en venant couper un centre de Benjamin Bourigeaud. Et Depay a régalé avec le FC Barcelone, vainqueur facile sur le terrain de Stuttgart (3-0), en enchaînant un coup du sombrero et une volée pour inscrire son 2e but avec le Barça. Riqui Puig et Usuf Demir ont inscrit les autres buts catalans.