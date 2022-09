A dix, l'OM a fini par craquer, le FC Barcelone s'est baladé contre Plzen

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Comme trop souvent avec les clubs français en Champions League, un moment d'égarement a précipité la perte de nos représentants. Ce soir, l'OM a réalisé une excellente première période contre Tottenham et était reparti sur les mêmes bases après la pause. Mais un mauvais alignement a contraint Chancel Mbemba à découper Son Heung-min, qui filait au but. Carton rouge et fin du match équilibré. Les Spurs ont commencé à pilonner les Phocéens qui ont encaissé deux buts de la tête de Richarlison. Dur pour le moral...

Dans les autres matches, Robert Lewandowski a inscrit un triplé contre le Viktoria Plzen (5-1). Le Bayern Munich a remporté le choc sur la pelouse de l'Inter Milan (2-0) alors que Liverpool a été balayé par le Napoli (1-4), signe que quelque chose ne tourne pas rond chez les Reds...

Groupe A :

Ajax Amsterdam 4-0 Glasgow Rangers

Napoli 4-1 Liverpool

Groupe B :

Atlético Madrid 1-0 FC Porto

Club Bruges 1-0 Bayer Leverkusen

Groupe C :

FC Barcelone 5-1 Viktoria Plzen

Inter Milan 0-2 Bayern Munich

Groupe D :

Eintracht Francfort 0-3 Sporting Portugal

Tottenham Hotspur 2-0 OM