A la pause, l'AS Monaco frustre l'OM

Zapping But! Football Club OM : podium de L1 ou Europe, faut-il sacrifier l'un des deux ?

Après une mi-temps, les quelques 60.000 spectateurs du Vélodrome assistent à un spectacle très habituel cette saison : une grosse domination de leur équipe, de l'allant, quelques occasions, mais pas de but. Et trop souvent, comme Clermont (2-0) il y a deux semaines, l'équipe adverse a laissé passer l'orage et su exploiter ses contres... Lors de ces 45 premières minutes, les Olympiens peuvent s'estiment mal récompensées. Ils auraient dû se voir accorder un pénalty pour une faute sur Milik en pleine surface, ont vu une frappe du gauche de Rongier détournée du bout des gants par le gardien de l'ASM, Bakambu gâcher deux belles opportunités...

Mais les Monégasques peuvent également s'estimer malchanceux car, à la 41e minute, Jean Lucas est parti en position régulière du milieu de terrain et a marqué. Sur le ralenti, on voit que Rongier le couvre mais, surprise, la VAR a estimé que ce n'était pas le cas... L'arbitrage du très controversé Antony Gautier va encore faire parler...

OM - Monaco, après le Nice - PSG d’hier. Encore une belle affiche. Encore une belle ambiance. #OMASM pic.twitter.com/SvDeGoCebm — Julien Maynard (@JulienMaynard) March 6, 2022